Jandarma, Kandıra’da bayram tatili tedbirlerini arttırdı

Bayram tatili nedeniyle Kocaeli’de sahilleri ile yaz turizmi merkezi olan Kandıra'da, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirleri arttırıldı. Kandıra yolu olarak bilinen D-605 Karayolu’nda trafik ekiplerince kontroller sıklaştırılırken, sahillerde de güvenlik önlemleri alındı. Toplam 52 kilometre sahil şeridi bulunan Kandıra'da jandarma bayram tatili yoğunluğuna karşı önlemlerini arttırdı. Kandıra merkez, Akçaova, Kerpe ve Kefken karakollarının yanı sıra Bağırganlı ve Cebeci’de 2 tane geçici asayiş noktası, 1 adet mobil asayiş aracı ile bayram tatilinde vatandaşlara hizmet verilecek. Bayram tatili süresince jandarma personel sayıları arttırılırken, jandarma ekipleri günde 48 devriye faaliyeti yürütülecek. Plajlarda bulunan vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı uyarılırken, değerli eşyalarını gözükecek yerlerde ortada bırakarak denize girmemeleri istendi. Plajlarda bulunan ailelerinin çocuklarına karşı daha duyarlı davranmaları ve çocukların tek başına bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

KANDIRA YOLUNDA YOĞUN GÜENLİK

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) sistemleri ile 24 saat izlenecek olan Kandıra yolunda ekipler 24 saat sürücüleri denetleyecek. Her 5 kilometreye jandarma ekipleri yerleştirilirken, yol üzerinde radar sistemi bulunan ekipler yerleştirilecek. Drone ile desteklenecek uygulamalarda havadan takip edilecek olan Kandıra yolunda hatalı şerit değiştiren ve hız limitlerini aşan araçlar tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.