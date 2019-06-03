Özel Kale’den keyifli iftar

Kartepe’de bulunan Özel Kale Akademik Ortaokulu, öğrencileri ve ailelerini iftar programında bir araya getirdi. Ev sahipliğini Okul Müdürü Yüksel İnce’nin üstlendiği iftar yemeğine okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Kaynaşma ve dayanışma örneği gösteren Özel Kale Akademik Ortaokulu ailesi birlikte aynı sofrayı paylaşarak iftar açtı.

“BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

İftar programında konuşan Okul Müdürü Yüksel İnce, ‘Öğrencilerimizin milli ve manevi duygularının pekişmesini sağlayacak her türlü etkinlikte bizler için oldukça önemli. Kale Okulları ailesi olarak tüm şubelerimizde başlattığımız geleneksel iftar buluşmamızı Köseköy kampüsünde gerçekleştirmekten onur duyduk. Davetimize icabet eden tüm misafirlerimize kurumum adına çok teşekkür ediyorum” dedi.