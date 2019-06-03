Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:22 TSİ- Gündem G: Bugün 12:24 TSİ

Özel Kale’den keyifli iftar

Kartepe Özel Kale Akademik Ortaokulu, Köseköy kampüsünde iftar programı düzenledi. Öğrenciler ve aileleri keyifli saatler yaşadı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe’de bulunan  Özel Kale Akademik Ortaokulu, öğrencileri ve ailelerini iftar programında bir araya getirdi. Ev sahipliğini Okul Müdürü Yüksel İnce’nin üstlendiği iftar yemeğine okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Kaynaşma ve dayanışma örneği gösteren Özel Kale Akademik Ortaokulu ailesi birlikte aynı sofrayı paylaşarak iftar açtı.

“BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

İftar programında konuşan Okul Müdürü Yüksel İnce, ‘Öğrencilerimizin milli ve manevi duygularının pekişmesini sağlayacak her türlü etkinlikte bizler için oldukça önemli. Kale Okulları ailesi olarak tüm şubelerimizde başlattığımız geleneksel iftar buluşmamızı Köseköy kampüsünde gerçekleştirmekten onur duyduk. Davetimize icabet eden tüm misafirlerimize kurumum adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 12:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti mask
Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İzmit'te binlerce kişi birlikte sahur yaptı mask
İzmit'te binlerce kişi birlikte sahur yaptı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı mask
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler  mask
Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler 
Davutoğlu'ndan yeni parti mesajı mask
Davutoğlu'ndan yeni parti mesajı
Nöbetçi noterlerin 'bayram öncesi' mesaisi mask
Nöbetçi noterlerin 'bayram öncesi' mesaisi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL