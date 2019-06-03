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Körfez MTAL'den örnek davranış

Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi örnek bir projeye imza atarak, Ramazan kumanyası projesi gerçekleştirdi.
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Harun Künü'nün müdürlüğünü yaptığı Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, idareci-öğretmen, öğrenci ve velileri el ele vererek, ihtiyaç sahibi insanlara verilmek üzere Ramazan Kumanyası hazırladılar ve ihtiyaç sahibi insanların adreslerine ulaştırdılar. Proje hakkında konuşan Okul Müdür Harun Künü, "Okumuz Değerler klübü her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da hayırsever öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yardımlarıyla oluşturduğu ramazan kumanyalarını sahiplerine ulaştırarak Gönüller yapmaya ve yüzler güldürmeye devam ediyor” dedi.

Bugün 12:23 TSİ - Eğitim

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