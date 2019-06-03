Harun Künü'nün müdürlüğünü yaptığı Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, idareci-öğretmen, öğrenci ve velileri el ele vererek, ihtiyaç sahibi insanlara verilmek üzere Ramazan Kumanyası hazırladılar ve ihtiyaç sahibi insanların adreslerine ulaştırdılar. Proje hakkında konuşan Okul Müdür Harun Künü, "Okumuz Değerler klübü her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da hayırsever öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yardımlarıyla oluşturduğu ramazan kumanyalarını sahiplerine ulaştırarak Gönüller yapmaya ve yüzler güldürmeye devam ediyor” dedi.
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Körfez MTAL'den örnek davranış
Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi örnek bir projeye imza atarak, Ramazan kumanyası projesi gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz