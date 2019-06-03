Seymen’de yıl sonu sergisi beğenildi

Açılışını İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir, Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli, Görsel Sanatlar öğretmenleri Asuma Ölgen, Başak Turgut ve Işıl Kaptan’ın yaptığı sergi Özel Seymen Koleji Yıl Sonu Sergisi’nde 2500 adet grup halinde ve bireysel eserler yer alıyor. Seymenli öğrencilerin hazırladıkları sergide Pastel, suluboya, keçeli boya, akrilik boya ve karışık tekniklerin yanı sıra tuval çalışmaları, espri kopyalar, taş boyama, cam boyama, kabartma ve doku tekniği ile yapılmış çalışmalar görücüye çıkıyor. Seymen Koleji İzmit Yerleşkesi’nde bu yıl uygulamasına başlanan ve oldukça ilgi gören, okulun duvarlarında da sergilenen seramik çalışmalarının bir bölümü de sergi alanında da beğeniye sunuldu.

