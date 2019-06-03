Açılışını İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir, Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli, Görsel Sanatlar öğretmenleri Asuma Ölgen, Başak Turgut ve Işıl Kaptan’ın yaptığı sergi Özel Seymen Koleji Yıl Sonu Sergisi’nde 2500 adet grup halinde ve bireysel eserler yer alıyor. Seymenli öğrencilerin hazırladıkları sergide Pastel, suluboya, keçeli boya, akrilik boya ve karışık tekniklerin yanı sıra tuval çalışmaları, espri kopyalar, taş boyama, cam boyama, kabartma ve doku tekniği ile yapılmış çalışmalar görücüye çıkıyor. Seymen Koleji İzmit Yerleşkesi’nde bu yıl uygulamasına başlanan ve oldukça ilgi gören, okulun duvarlarında da sergilenen seramik çalışmalarının bir bölümü de sergi alanında da beğeniye sunuldu.
Seymen’de yıl sonu sergisi beğenildi
Özel Seymen Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı yıl sonu resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Açılışını İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir, Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli, Görsel Sanatlar öğretmenleri Asuma Ölgen, Başak Turgut ve Işıl Kaptan’ın yaptığı sergi Özel Seymen Koleji Yıl Sonu Sergisi’nde 2500 adet grup halinde ve bireysel eserler yer alıyor. Seymenli öğrencilerin hazırladıkları sergide Pastel, suluboya, keçeli boya, akrilik boya ve karışık tekniklerin yanı sıra tuval çalışmaları, espri kopyalar, taş boyama, cam boyama, kabartma ve doku tekniği ile yapılmış çalışmalar görücüye çıkıyor. Seymen Koleji İzmit Yerleşkesi’nde bu yıl uygulamasına başlanan ve oldukça ilgi gören, okulun duvarlarında da sergilenen seramik çalışmalarının bir bölümü de sergi alanında da beğeniye sunuldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz