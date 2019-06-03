Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği, gelenekselleşen iftar programına çocukları bir araya getirdi. Yaklaşık 600 öğrencinin katılmasını bekleyen dernek yönetimi, beklediklerinin de üzerinde bir sayı ile karşılaştı. İftar programı hakkında konuşan proje destekçilerinden Eczane Sahibi Caner Görmez, “Çocukların nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Ben eminim dün iftara gelen çocuklar yaşadıklarını hiç unutmayacaklar. Ve bir gün büyüdüklerinde onlar da aynını yapacaklar, iyilikler böyle büyür” dedi.
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HERGES, çocukları iftarda buluşturdu
HERGES tarafından organize edilen iftar yemeği çocukları bir araya getirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz