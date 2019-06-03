HERGES, çocukları iftarda buluşturdu

Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği, gelenekselleşen iftar programına çocukları bir araya getirdi. Yaklaşık 600 öğrencinin katılmasını bekleyen dernek yönetimi, beklediklerinin de üzerinde bir sayı ile karşılaştı. İftar programı hakkında konuşan proje destekçilerinden Eczane Sahibi Caner Görmez, “Çocukların nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Ben eminim dün iftara gelen çocuklar yaşadıklarını hiç unutmayacaklar. Ve bir gün büyüdüklerinde onlar da aynını yapacaklar, iyilikler böyle büyür” dedi.