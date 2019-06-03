Söğüt: Körfez için doğru neyse, uygularız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi. Söğüt’e ziyaret sırasında AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti. Önerileri ve talepleri not alan başkan Söğüt, Körfez için doğru ve hayırlı neyse, çekinmeden uygulayacaklarını aktardı.



“TALEPLERİNİZ ÖNEMLİ”

"Sizlerden aldığımız güçle Körfez Belediye Başkanlığı'na seçildik" diyen Başkan Şener Söğüt, "Körfez için kim bir taş üstüne taş koymak istiyorsa, biz onlarla beraber hareket edeceğiz. Bu konuda odalarımız ve STK'larımız ile sürekli olarak irtibat halindeyiz. Muhtarlarımız ile diyaloglarımızda mahallelerindeki eksiklikleri dinliyor, ekiplerimizi onlardan gelen talepler doğrultusunda yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

“HİZMET İÇİN KOLLARI SIVADIK”

Her mahalle için olduğu gibi Yeniyalı için de yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Başkan Şener Söğüt, "Bizler Körfez'in tamamına hizmet için kolları sıvadık. Her şeyin bir anda olması gibi bir durum olamaz. Bir bütün halinde ilçemizin gelişimine katkı sunacak adımları atacağız. Öncelikle ulaşım noktasında ve mevcut projelerin tamamlanması noktasında adımlarımızı attık" dedi.