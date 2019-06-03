Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:35 TSİ- Gündem G: Bugün 12:37 TSİ

Söğüt: Körfez için doğru neyse, uygularız

Körfez  Yeniyalı Mahallesi'ndeki esnaflarla buluşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez için doğru olan neyse, bizim doğrumuz da o olacak" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi. Söğüt’e ziyaret sırasında AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti. Önerileri ve talepleri not alan başkan Söğüt, Körfez için doğru ve hayırlı neyse, çekinmeden uygulayacaklarını aktardı.

“TALEPLERİNİZ ÖNEMLİ”

"Sizlerden aldığımız güçle Körfez Belediye Başkanlığı'na seçildik" diyen Başkan Şener Söğüt, "Körfez için kim bir taş üstüne taş koymak istiyorsa, biz onlarla beraber hareket edeceğiz. Bu konuda odalarımız ve STK'larımız ile sürekli olarak irtibat halindeyiz. Muhtarlarımız ile diyaloglarımızda mahallelerindeki eksiklikleri dinliyor, ekiplerimizi onlardan gelen talepler doğrultusunda yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

“HİZMET İÇİN KOLLARI SIVADIK

Her mahalle için olduğu gibi Yeniyalı için de yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Başkan Şener Söğüt, "Bizler Körfez'in tamamına hizmet için kolları sıvadık. Her şeyin bir anda olması gibi bir durum olamaz. Bir bütün halinde ilçemizin gelişimine katkı sunacak adımları atacağız. Öncelikle ulaşım noktasında ve mevcut projelerin tamamlanması noktasında adımlarımızı attık" dedi.

Bugün 12:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti mask
Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İzmit'te binlerce kişi birlikte sahur yaptı mask
İzmit'te binlerce kişi birlikte sahur yaptı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı mask
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler  mask
Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler 
Davutoğlu'ndan yeni parti mesajı mask
Davutoğlu'ndan yeni parti mesajı
Nöbetçi noterlerin 'bayram öncesi' mesaisi mask
Nöbetçi noterlerin 'bayram öncesi' mesaisi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL