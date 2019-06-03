Başkan Sezer personelle bayramlaştı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, meclis salonunda tüm personel ile bayramlaştı. Başkan yardımcıları ve müdürlerin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Sezer, “hayırlı bayramlar” dileklerini iletti.

“AMACIMIZ YAŞANILABİLİR GÖLCÜK”

Gölcük Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Sezer, "Bizler bir aileyiz. Hepimiz Gölcük’ü daha yaşanılabilir hale getirmek istiyoruz. Bir ay boyunca hep birlikte Ramazan ayını geçirdik. Şimdi önümüzde inşallah mutlu ve huzurlu bir şekilde geçireceğimiz Ramazan Bayramı bizleri bekliyor. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günlerdir. Bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim” dedi.