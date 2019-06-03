İftar yemeklerini bu kez onlar hazırladı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde, eğitim gören öğrenciler ailelerin iftar yemeği hazırladı. Anlamlı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
AİLELERİ İLE İFTAR YAPTILAR
Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Elektrik Pano Montörlüğü, Servis Eleman Yardımcılığı, Barista Ve Aşçı Yardımcılığı eğitimi alan 30 öğrenci, 120 kişilik yemek yaptı. Aldıkları eğitim doğrultusunda bu kez öğrenciler özenle hazırladıkları yemekleri ailelerine götürdü. Pilav, tavuk sote ve şekerpare tatlısından oluşan bir menü hazırlayan çocuklar aileleri ile birlikte iftar yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz