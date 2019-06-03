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Hürriyet: Mahallelerin sorunlarını masaya yatıracağız

İzmit Belediyesi’nin muhtarlara yönelik düzenlediği iftar yemeğinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bayramdan sonra mahallelerimizin sorunlarını hep beraber masaya yatıracağız” dedi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit’in köy ve mahalle muhtarlarıyla İzmit Belediyesi’nin teras katında düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar programında Başkan Hürriyet’e, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Meclis üyeleri Tuncay Aşkın, Süleyman Şen ve müdürler de eşlik etti.

“MAHALLELERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ”

Davete katılan tüm mahalle ve köy muhtarlarına teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sizlerle birlikte her mahallemize ve köyümüze sizlerin köprü olması vesilesiyle hizmet etmek istiyoruz. Mahallelerimizde yapılması gerekenler var. Ramazan Bayramı’ndan sonra mahallelerimizi tek tek ziyaret edeceğim. Mahallelerimizin sorunlarını hep beraber masaya yatıracağız. İzmit’in mahallelerinin sorunlarına sizlerle birlikte çözüm üretmek istiyorum” dedi.

“MUHTARLIK HİZMETLERİNE AYRI BİRİM”

Açıklamasını sürdüren Başkan Hürriyet, “Sizlere verdiğimiz önemi göstermek adına da muhtarlık hizmetlerini ayrı bir birim haline getirdik. Sadece bir odadan ibaret olmayacak. Aslında bu iş muhtarlık işleri müdürlüğüdür ve kurumsal bir yapı altında yapılması gereken bir müdürlüktür. Orada daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışarak muhtarlarımıza ve mahallelerimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı. Muhtarlarla tek tek sohbet eden Başkan Hürriyet,  hayırlı bayramlar dileğinde de bulundu.

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