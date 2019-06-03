Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:38 TSİ- Gündem G: Bugün 12:40 TSİ

Büyükakın: Kocaeli kendini geleceğe hazırlayacak

Emekli ve engelli derneklerinin temsilcilerini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Engellilerimize ve emeklilerimize yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek. Kocaeli kednini geleceğe hazırlayacak” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Emekliler Derneği Başkanı Adem Özata ve Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Atadoğan ile yönetimlerini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Göreve geldiğimiz andan itibaren engelsiz şehir vizyonu ile çalışıyoruz. Emeklilerimize daha yaşanabilir kent hedefinin yanı sıra hayatları boyunca daha mutlu oldukları bir şehir için görevimizin başındayız. Engellilerimize ve emeklilerimize yönelik faaliyet gösteren hizmetlerimizi kolay erişilebilir hale getirme hedefiyle hareket ediyoruz” dedi.

“ANLAYIŞI GÜNCELLEYECEĞİZ”

Şehirlerarası yarışın, ülkelerarası yarıştan daha önemli olmaya başladığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Günümüzün dünyasında şehirlerin artan yarışında Kocaeli, kendisini geleceğe hazırlayarak adımlarını sağlam basacak. Şehrimizin bu dönemde yeni yönetim yaklaşımlarını her alanda kendisini gösterecek. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin mutlu olduğu, emeklilerimizin yaşamlarından mutlu olduğu bir kent hedefiyle hareket ediyoruz. Belediyecilik ve şehircilik anlayışımızı güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti mask
Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İzmit'te binlerce kişi birlikte sahur yaptı mask
İzmit'te binlerce kişi birlikte sahur yaptı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı mask
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler  mask
Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler 
Davutoğlu'ndan yeni parti mesajı mask
Davutoğlu'ndan yeni parti mesajı
Nöbetçi noterlerin 'bayram öncesi' mesaisi mask
Nöbetçi noterlerin 'bayram öncesi' mesaisi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL