CHP, 23 Haziran’ı konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlıkları kapsamında yürütülecek çalışmaları belirlemek ve ilçe örgütlerinden fikir almak adına toplantı düzenledi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetiminin ev sahipliğinde il binasında düzenlenen toplantıya CHP Milletvekili Haydar Akar, ilçe başkanları, ilçe sekreterleri, ilçe kadın kolu başkanları, ilçe gençlik kolu başkanları, İl Disiplin Kurulu Başkanı Cumhur Arıkan ve il disiplin kurulu üyeleri katıldı.



İSTANBUL TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDE

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 23 Haziran seçimlerinin tüm Türkiye’nin gündemine oturduğunu belirterek, “İstanbul seçimleri Kocaeli için de, Hakkari için de, Trabzon için de önemli bir seçimdir. Bu bağlamda bizlere ne gibi görevler düştüğünü bilmemiz, anlatmamız ve görüşlerimizi paylaşmamız önemli” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

22 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen il başkanları toplantısında CHP genel merkezi tarafından tüm il ve ilçe örgütlerinden yürütülmesini istedikleri çalışmalar hakkında bilgilendirme aldıklarını kaydeden Sarıbay, toplantının içeriği hakkında aktarımda bulundu. Sarıbay, gerçekleştirdiği paylaşımın ardından tüm katılımcıların 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmaları hakkında görüşlerini aldı.