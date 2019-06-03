AB Bilim Karavanı  öğrenciler ile buluştu

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, işbirliği yaptığı Almanya Büyükelçiliği ve Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ile birlikte öğrencileri bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaştırıyor. Bu kapsamda AB Bilim Karavanı 27 – 31 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’nde 5 farklı okulda öğrenciler ile buluştu. 5 gün boyunca Kocaeli’nde yer alan Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu, Kullar Ortaokulu, Halise Türkkan Ortaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Çelik Sanayi Ortaokulu ziyaret edilerek 566 öğrenciye eğitim verildi.

“GENÇLER ÜLKENİN GELECEĞİ”

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Bilim Karavanının son rotası olan Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin etkinliğe olan ilgilerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Zeytinoğlu, “Gençlerimizin bu ülkenin geleceği için üretme dürtülerinin harekete geçirilmesi teknolojinin önemine farkındalık oluşturmak yönünde önemli bir adım olduğuna inanıyorum.”dedi. 7 Ocak Ankara’dan yola çıkran AB Bilim Karavanı, Ocak - Haziran 2019 döneminde 20 şehirde ortaokul öğrencileriyle buluşmayı hedeflemekte.

HAYAL ET, TASARLA, ÜRET

Bilim Karavanı, çocukların merak duygusunu harekete geçirmekte ve onları, “hayal et, tasarla, üret” mottosuyla teşvik etmektedir. 9 metrelik karavan 5 aylık süre zarfında toplam 6.600 km yol kat edecek ve 12.000’den fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açacak. Hayal eden, tasarlayan ve üreten bir nesil için özel olarak tasarlanmış olan karavan, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D modelleme ve 3D baskı gibi interaktif atölye çalışmaları imkânı sunuyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30. Yıldönümüne de dikkat çeken etkinlik, yapay zeka teknolojileri ve uygulamalarının yaygınlaşmasından dünya genelinde en çok çocuklar ve gençler etkileneceğinden, yapay zeka çağında çocuk haklarının geliştirilmesine de odaklanacak.