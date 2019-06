Sabancı Vakfı 45 yıldır eşitlik için çalışıyor

OECD Kalkınma Merkezi’nin 2019’da Paris’te yayınladığı, OECD’nin “Survey on Private Philanthropy for Development 2013-2015 (Kalkınma İçin Filantropi Anketi)”ne dayanarak hazırlanan, “Insights on Philanthropy for Gender Equality (Cinsiyet Eşitliği için Filantropi)” raporuna göre, Sabancı Vakfı dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldı.

EN BÜYÜK 147 VAKIF

OECD araştırması, dünyada 2013-2015 yılları arasında kalkınma alanında çalışmalar yürüten en büyük 147 vakıf arasında gerçekleştirildi. Listede ayrıca Oprah Winfrey Liderlik Akademisi Vakfı, Goldman Sachs Vakfı ve Chanel Vakfı gibi dünya devlerinin vakıfları yer aldı.

TOPLUMSAL GELİŞİM

Sabancı Vakfı’nın kadınların güçlenmesi ve kız çocuklarının eğitimi alanında uzun yıllardır çok önemli destekler sunduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı “Cinsiyet eşitliği” hem bir insan hakları meselesi hem de toplumsal gelişmenin ön koşuludur. Sabancı Vakfı olarak, kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanında güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aşmak amacıyla durmaksızın çalışıyoruz” dedi.