Elektrik tüketimi mayısta arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 843 milyon 841 bin kilovatsaatle 30 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 648 milyon 859 bin kilovatsaatle 5 Mayıs'ta gerçekleşti. Mayısta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 3,19 artışla 23 milyar 776 milyon 116 bin kilovatsaate çıktı.

DOĞALGAZ SANTRALİ

Elektrik üretiminin yüzde 12,32'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 12,26'sı ithal kömür ve yüzde 16,96'sı yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 48,75'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 4,85 oldu. Kalan yüzde 4,86'lık kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.