Deterjan kullanma uyarısı yapıldı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bayram döneminde tüketimlerinde artış görülüyor. Yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için deterjan ürünlerini satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor.

ÖLÜMCÜL KAZALAR

Tüketiciler tarafından yoğunlukla tercih edilen deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması ölümcül kazalara neden oluyor.