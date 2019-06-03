Deterjan kullanma uyarısı yapıldı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimleri yıl boyunca gerçekleştirilen deterjanların, özellikle bayram döneminde tüketimlerinde artış görülüyor. Yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için deterjan ürünlerini satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor.
ÖLÜMCÜL KAZALAR
Tüketiciler tarafından yoğunlukla tercih edilen deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması ölümcül kazalara neden oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz