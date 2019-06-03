THY, pilot yetiştirecek

Türk Hava Yolları, 1 Ocak'tan itibaren bugüne 2 bin 78'i uçucu ekip (Kabin memuru ve Pilot) olmak üzere toplam 2 bin 473 personelini kadrosuna dahil etti. 173 kişiyi ise pilot yetiştirme programına aldı. İstanbul Havalimanı ile beraber filosu daha da büyüyecek olan THY pilot ihtiyacını karşılamaya hız verdi. THY üniversite mezunlarına yönelik bu ay ikinci pilot aday adayı ilanına çıkmayı planlıyor.

RESMİ WEB SİTESİ

İlan yayınlandığında pilot olmak isteyenler, THY'nin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil olacak. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması önemseniyor.