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Bugün 12:43 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:45 TSİ

e-ticaretteki pasta büyüyor

Türkiye'nin e-ticaretteki büyüklüğü perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemleri ise 31,5 milyar TL oldu.
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TÜSİAD ile Deloitte Digital iş birliğiyle hazırlanan "e-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, Amerikalı tüketiciler, yüzde 57 oranında Çin, yüzde 10 oranında İngiltere ve yüzde 6 oranında Kanada'dan ürün sipariş ediyor.  Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya, yüzde 14'ünü ABD ve yüzde 12'sini Hong Kong'dan yapıyor.

DIŞ VE PERAKENDE İŞLEMLER

"Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna atıfla verilen bilgilere göre, Türkiye'nin e-ticarette büyüklüğü perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemleri ise 31,5 milyar TL oldu. Online perakende alanında tüketicilerin yüzde 70'ten fazlası mobil kanallardan, cironun da yüzden 60'tan fazlası yine mobil üzerinden geliyor.

ELEKTRONİK KATEGORİSİ

Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en çok işlem yaptığı kategoriler; giyim, elektronik eşya, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve kitap şeklinde sıralanıyor.

Bugün 12:43 TSİ - Ekonomi

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