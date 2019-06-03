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Şehir protokolünden bayram öncesi şehitlik ziyareti

Valiliğin organize ettiği ziyaret programında şehrimizin protokolü, Ramazan Bayramı arifesinde asker ve polis şehitliğine giderek dua etti.
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Kocaeli Valiliği organizasyonu ile şehir protokolü, Ramazan Bayramı arifesinde Bağçeşme Şehitliği’nde bulunan polis ve asker şehitliğini ziyaret etti. Şehit aileleri de şehit çocuklarını yalnız bırakmayarak ruhlarına Kuran-ı Kerim okudu. Protokol üyeleri şehitlere dua ederek kabirlerine karanfil bıraktı.

AKSOY KATILAMADI

Ziyarete omzu sakat olduğu için Vali Hüseyin Aksoy katılmazken, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Halk Sağlığı Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kabirlere tek tek karanfil bırakıldı. Akabinde Topçular Ulucami İmamı Hikmet Akçay dua yaptırdı. Ekin EKEN

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