Öğrenciler Fatih ve Fetih’i canlandırdı

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Tiyatro Kulübü öğrencilerinin ‘Fatih ve Fetih’ konulu tiyatro oyunu Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonunda sahnelendi. Okulun öğretmenlerinden Serdar Yılmaz ve Burak Yelken’in üstlendiği, öğrencilerinin büyük bir performans sergilediği oyun, seyirciden tam not aldı. Oyun sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, bazı sahnelerde ise seyirci kendisini gülmekten alıkoyamadı.

FATİH SULTAN MEHMET

Oyun sonunda öğrencilerden oluşan oyuncular ayakta alkışlandı. Oyun 1432 yılında doğan Şehzade Mehmet’i ‘Fatih Sultan Mehmet’ yapan eğitim sürecini değişik boyutlarıyla anlatıyor. Programa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.