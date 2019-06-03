Karamürsel’de bilim şenliği

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim fuarı büyük ilgi gördü. Öğrencileri araştırmaya teşvik etmek, günlük hayatta ilişkisini kavratabilmek amacıyla Karamürsel ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karamürsel Kültür Merkezinde yıl sonu bilim şenliği düzenledi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KURDELE KESİLDİ

Kaymakam Ahmet Narinoğlu’nun kurdelesini kestiği bilim şenliğinin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, öğretmen ve öğrencilerin büyük gayretler ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca yapmış olduğu sayısız çalışmanın da sergileneceği yılsonu şenliğine katılan herkese teşekkür etti. Kaymakam Ahmet Narinoğlu ise, bir toplumun ve ülkenin gelişmesi hiç şüphesiz ilimle, fenle ve üretilen teknolojiyle mümkün olabileceğini söyledi. Konuşmaların ardından öğrenciler birbirinden ilginç projelerini konuklara tanıttılar.