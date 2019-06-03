Uzayın derinliklerine yolculuk yaptılar

Eğitim amaçlı ziyarette öğrenciler From Earth to the Universe (Dünyadan Evrene) filmi ile uluslar arası uzay istasyonunun kullandığı VLT teleskobunun içeriğini öğrenerek samanyolunun derinliklerine yolculuk yaptılar. Cosmic Advanture (Kozmik Maceralar) filmi ile Galaksiler arasında yolculuk yaparak dünyamızın evrendeki konumunu, yaşadığımız samanyolu galaksisinde bulunan güneş sistemini öğrenerek Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki eğitimlerini Sanal Gerçeklik Küresinde geliştirme fırsatı da bula öğrenciler ziyaretten oldukça etkilendiklerini söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz