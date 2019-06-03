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Bugün 13:53 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:28 TSİ

Benzine indirim!

Benzine bu gece yarısından itibaren 9 kuruş indirim geliyor.
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Benzine bu gece yarısından itibaren 9 kuruş indirim geliyor. EPGİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “4 Haziran tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 30, otogazda 20, motorinde 13 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” denildi.

Bugün 13:53 TSİ - Ekonomi

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