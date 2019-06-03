Akaryakıta bayram indirimi kesinleşti. Bu geceden geçerli olmak üzere benzine 9 kuruş, LPG'ye de 14 kuruş indirim yapılacak. Motorin fiyatlarında ise değişiklik olmayacak.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Nisan ayında 74-75 dolara kadar çıkan Brent petrol, 61 dolara kadar geriledi. Son bir hafta içinde uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 669 dolardan 612 dolara düştü. Motorinin ton fiyatı da 652 dolardan 583 dolara kadar indi. Dolar kuru da gevşedi. Kur, geçen haftayı 5 TL 87 kuruştan kapattı.

BU GECE İNDİRİM

Devletin; akaryakıtta pompa satış fiyatlarını sabit tutmak için devreye aldığı “eşel mobil” gereğince Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşıladığı tutarlar sıfırlandı. Böylece indirimin önü açıldı. Bu gece yarısı benzinde 9 kuruş indirim yapılacak. LPG’de de 14 kuruş indirim söz konusu.