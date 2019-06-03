Kontrolden çıkan araç korkuluklara saplandı

Alınan bilgi ve iddialara göre, Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halinde olan araç, bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil, yol kenarında bulunan korkulukları yıkıp beton üzerinde asılı kaldı. Kadın sürücü büyük bir korku yaşarken çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan kimsenin olmaması ise sevindirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.