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İşte Erkan Bebek'in son hali

Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesini ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın 'Erkan Bebek' diye tanıdığı Erkan Işık (20), Ramazan Bayramı talilini Muğla'nın Datça ilçesinde geçiriyor. Erkan Işık, Clinton ile en son 10 yıl önce İstanbul'da görüştüğünü, bu kez eski başkanın kendisinin burnunu sıktığını söyledi.
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Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra İzmit'teki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınan Hacı- Şennur Işık çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Erkan Işık, Ramazan Bayramı tatili için Muğla'nın Datça ilçesine gitti. İzmit'te restoran işleten ailesinin yanında çalıştığını belirten Işık, depremden sonraki yaşamını anlatırken şunları söyledi: "Yaklaşık 8 yıllık bir kolej hayatım oldu. Bazı ünlülerle, sanatçılarla ve siyasi liderlerle tanışma fırsatı buldum. Tanınır olunca, insanlarla samimi olmaya başladım. Arkadaşlarım, dostlarım, okuldaki öğretmenlerim, hiç tanımadığım öğrenciler, mahallede esnaf ile samimiyet kurdum. Hayatım bu yönüyle değişti."

SAĞLIK EĞİTİMİ ALMAK İSTİYOR

Merhum hayırsever iş insanı Kadir Has'tan çok büyük destek gördüğünü belirten Erkan Işık, lisede bilgisayar ve bilişim teknolojileri eğitim aldığını ancak üniversitede bölüm değiştirmeyi planladığını vurguladı. Işık, sağlık alanında eğitim almak isteğini söyledi. Bill Clinton ile ilişkilerinin uzun yıllar devam ettiğini vurgulayan Erkan Işık, "Kendisi 2009 yılında, özel bir firmanın açılış töreni için İstanbul'a geldiğinde beni de oraya davet etmişti. Orada da burnunu sıktım. Hatta orada ilk önce o benim burnumu sıktı. Orada güzel sohbet ettik. Beni ABD'ye de davet etti" dedi. Datça'ya tanıdıklarının daveti üzerine geldiğini söyleyen Işık, "Datça'ya ilk kez geldim. Çok güzel bir yer, havası mükemmel. Tatil amaçlı buradayım ve bir hafta kadar burada kalacağım. Daha sonra İzmit'teki dükkanımızda çalışmaya ve üniversite sınavına hazırlanmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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