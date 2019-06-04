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Gazetemiz 2 gün yayınlanmayacak

Kentimizdeki günlük gazeteler, bayramın ikinci ve üçüncü günü çıkmama kararı aldı.
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Kentimizdeki günlük gazeteler, bayramın ikinci ve üçüncü günü çıkmama kararı aldı. Bu nedenle çarşamba ve perşembe günleri bayiinizde yerel gazeteleri bulamayacaksınız. Cuma günü tekrar buluşmak üzere…

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