Kentimizdeki günlük gazeteler, bayramın ikinci ve üçüncü günü çıkmama kararı aldı. Bu nedenle çarşamba ve perşembe günleri bayiinizde yerel gazeteleri bulamayacaksınız. Cuma günü tekrar buluşmak üzere…
Bugün 18:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 16:06 TSİ
Gazetemiz 2 gün yayınlanmayacak
Kentimizdeki günlük gazeteler, bayramın ikinci ve üçüncü günü çıkmama kararı aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz