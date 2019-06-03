Ramazan ayının zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 Mayıs ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında, bir önceki aya göre Kocaeli bölgesinde yüzde 0,85 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,95 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise bölgemizdeki fiyat artışı yüzde 18,37 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 18,71’nin 0,34 puan altında gerçekleşti. TÜFE'de Türkiye Genelinde 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

YÜZDE 23,34 ZAMLANDI Kocaeli’de Mayıs ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 23,34 ile portakal oldu. Portakalı, yüzde 20,68 artışla havuç, yüzde 17,48 artış ile limon, yüzde 14,14 artış ile Cadın ceketi ve yüzde 11,25 ile takım elbise izledi. Kocaeli’de mayıs ayında fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -59,82 ile sivri biber oldu.