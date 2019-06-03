Okul olacaktı, ahır oldu

Körfez İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas, kalıcı konutlardaki iş merkezinin 4 yıl önce Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiğini ancak o tarihten bu yana çivi çakılmadığını belirtti. Elmas, iş merkezinin yeni çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İş merkezinin adeta ahıra döndüğü görüldü. Muhtar Kazım Elmas, isyanını sosyal medyadan paylaştı.

Elmas'ın ifadeleri şu şekilde:

"Hakkımı helal etmiyorum.

Kültür merkezi yarım bırakıp hayvanlara ahır yapanlar.

Hakkımı helal etmiyorum.

Yeni yol yapacam deyip yol tabelasını asıp milyonlarca metre küp harfiyatı boşaltıp yarım bırakıp bir vatandaşa mezar olan yol inşaatına.

Hakkımı helal etmiyorum.

Kalıcı konutlar iş merkezi lise olması için büyük şehir belediyesi 14/07/2015/131 meclis gündemiyle milli eğitim me devredilmesine rahmen o tahrihten buyana çivi çalışmayıp hayvanlara ağır edenlere.

Hakkımı helal etmiyorum.

Spor sahasını inşaatını yarım bıraktıranlara.

Hakkımı helal etmiyorum.

Yarımca yolunu yarım bıraktıranlara.

Hakkımı helal etmiyorum.

Şehir mezarlığın hizmet bınasını yarım bırakanlara.

Hakkımı helal etmiyorum.

Mezarların üzerinde başı boş dolaşan ve mezar taşlarına zarar veren hayvanlara müsade edenlere.

Hakkımı helal etmiyorum.

4 defa ayrı ayrı yazılı müracaat edip bize çok görülen kabul edilmeyen ziraat bank ortak atm makinesini getirmeyenlere.

Hakkımı helal etmiyorum.

Ulaşımda laf dinlemeyen kendi bildiğini okuyan 24 saat deki servisi iptal edip insanları mağdur ettirip vatandaş kendi imkanlarıyla oto stop çekerek evine ulaşmaya

çalışan vatandaşımı mağdur edenlere.

Hakkımı helal etmiyorum.

Ana yolda her gün kazalarla burun buruna kalarak 6 kez talep edip hiç dikkate alınmayan sınglasıyon ışıklandırmasını koymayanlanlara.

Hakkımı helal etmiyorum.

Ulaşım parkta mahallemizin acil ihtiyacı olan kent kart makinesi konması için Tayır başkanın talimatını dinlemeyen ulaşım parktaki yetkililere.

Hakkımı helal etmiyorum.

Yıllardır çalmadığımız kapı kalmadı ve bize reva gördükleri sokak hayvanları için çözüm bulamayan yöneticilere.

Hakkımı helal etmiyorum.

Yedi yıldır usanmadan bıkmadan talep ettiğimiz ve görmezden gelinen alt yapı derelere akan posiftik kanallarımız.

Hakkımı helal etmiyorum.

Dahası gözü paraya bürünen arsayı satacam diye koca mahalleyi yok sayan eski prefabrik binanın altında hizmet eden baştan ptt. Sağlık ocağı muhtarlık hizmetlerini yok görenlere ve birilerine peşkeş çekip bizleri yıllardır doğru dürüst mekanları olmayıp süründürenlere ayrıcalık yapıp KO-MEK'i kirasını belediye kasasında ödeyenlere bu güne kadar hayal edip mahallemize taşınan ve hizmet eksikliğine dayanamayan geri taşınan 22 bin artı hali hazırda oturan 6 bin vatandaş adına 4 dönem seçilen güvenlerine güven katan hizmetkarları olarak bunu bizlere layık gören bu güne kadar masa başında bizleri yönetenler iktidarıyla muhalafetiyle hakkımızı savunmayanlara asla ve asla hakkımı ne bu dünyada nede öbür dünyada helal etmiyorum"