Kocaeli bayramlaşıyor, işte programlar...

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ
11.00 İzmit Belediyesi Bayramlaşma (Belediye Önü)
11.00 Körfez Ticaret Odası
11.00 Derince Belediyesi (Kent Meydanı’nda)
14.00 Kent Bayramlaşması (Antikkapı)
14.30 Genç Kocaelililer Derneği
AKP’DE BAYRAMLAŞMALAR
Karamüsel 10.00
Derince 10.00
Körfez 10.30
Başiskele 10.00
Dilovası 10.00
Gölcük 10.00
Kartepe 10.00
Kandıra 10.00
Gebze 10.00
Darıca 10.00
Çayırova 10.00
İzmit 11.00
CHP’DE BAYRAMLAŞMALAR
İzmit 12.00
Kandıra 11.00
Kartepe 13.30
Dilovası 13.30
Derince 14.30
Çayırova 14.30
Başiskele 15.00
Körfez 15.30
Darıca 15.30
Gölcük 16.00
Gebze 16.30
Karamürsel 17.00
DİĞER PARTİLER
Demokrat Parti 13.00
Yeniden Refah Partisi 14.00
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ
13.00 İYİ Parti (İl Binası)
14.00 Saadet Partisi (İzmitİlçe Binası)
14.30 DSP İl Binası’nda
14.30 MHP (Yeni Cuma yanıTramvay yolunda)
11.00 Lastik İş Sendikası Trp By Wyndam Otel
11.00 Memur- Sen (Memur- Sen ve Eğitim-Bir-Sen Hizmet Binası)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz