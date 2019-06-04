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Kocaeli bayramlaşıyor, işte programlar...

Kocaeli'de Ramazan Bayramı dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler bayramlaşma programı düzenliyor.
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BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ

11.00 İzmit Belediyesi Bayramlaşma (Belediye Önü)

11.00 Körfez Ticaret Odası

11.00 Derince Belediyesi (Kent Meydanı’nda)

14.00 Kent Bayramlaşması (Antikkapı)

14.30 Genç Kocaelililer Derneği

AKP’DE BAYRAMLAŞMALAR

Karamüsel       10.00 

Derince           10.00

Körfez            10.30

Başiskele         10.00

Dilovası          10.00

Gölcük            10.00

Kartepe           10.00

Kandıra           10.00

Gebze             10.00

Darıca             10.00

Çayırova         10.00

İzmit               11.00

CHP’DE BAYRAMLAŞMALAR

İzmit               12.00

Kandıra           11.00

Kartepe           13.30

Dilovası          13.30

Derince           14.30

Çayırova         14.30

Başiskele        15.00

Körfez             15.30

Darıca             15.30

Gölcük            16.00

Gebze             16.30

Karamürsel     17.00

DİĞER PARTİLER

Demokrat Parti            13.00

Yeniden Refah Partisi 14.00

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ

13.00   İYİ Parti (İl Binası)

14.00  Saadet Partisi (İzmitİlçe Binası) 

14.30 DSP İl Binası’nda       

14.30 MHP (Yeni Cuma yanıTramvay yolunda)

11.00 Lastik İş Sendikası Trp By Wyndam Otel

 11.00 Memur- Sen (Memur- Sen ve Eğitim-Bir-Sen Hizmet Binası)

Bugün 00:15 TSİ - Gündem

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