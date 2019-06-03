Gölcük Değirlendere Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın çatısının oluğuna kanadı sıkışan martıyı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak martıyı alıp aşağı indirdi. İtfaiyeci martı tutarak su verirken, herhangi bir yarasının olmadığı görüldü. Martı daha sonra bulunduğu yerde bırakıldı.
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Çatı oluğuna sıkışan martıyı itfaiye kurtardı
Gölcük'te, kanadı çatı oluğuna sıkışan martı itfaiye ekibince kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz