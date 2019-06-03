Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 21:46 TSİ- Asayiş G: Bugün 21:47 TSİ

Çatı oluğuna sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Gölcük'te, kanadı çatı oluğuna sıkışan martı itfaiye ekibince kurtarıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Değirlendere Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın çatısının oluğuna kanadı sıkışan martıyı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak martıyı alıp aşağı indirdi. İtfaiyeci martı tutarak su verirken, herhangi bir yarasının olmadığı görüldü. Martı daha sonra bulunduğu yerde bırakıldı.

Bugün 21:46 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Halk otobüsü kaza yaptı, yolcular ölümden döndü mask
Halk otobüsü kaza yaptı, yolcular ölümden döndü
Sakarya’da DEPREM! Kocaeli de sallandı... mask
Sakarya’da DEPREM! Kocaeli de sallandı...
Gebze'de trafik kazası: 1 ölü! mask
Gebze'de trafik kazası: 1 ölü!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi
Otomobil ile TIR çarpıştı: 7 yaralı mask
Otomobil ile TIR çarpıştı: 7 yaralı
Kadir Gecesi camiye giderken bıçaklandı! mask
Kadir Gecesi camiye giderken bıçaklandı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım mask
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım

GALERİ

D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL