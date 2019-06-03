Çatı oluğuna sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Gölcük Değirlendere Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın çatısının oluğuna kanadı sıkışan martıyı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak martıyı alıp aşağı indirdi. İtfaiyeci martı tutarak su verirken, herhangi bir yarasının olmadığı görüldü. Martı daha sonra bulunduğu yerde bırakıldı.