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Ormanya, bayramda vatandaşları ağırlamaya devam edecek

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Ramazan bayramı boyunca hizmet vererek ziyaretçilerini ağırlayacak.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı boyunca açık kalacak. 2 bin dönümlük alan üzerinde 800’den fazla hayvana ev sahipliği yapan Ormanya’da vatandaşların bayram tatili boyunca doğal ortamda hoşça vakit geçirilmesi amaçlanıyor. Ormanya’yı ziyaret eden vatandaşlar, çocuk hayvana bahçesi kısmında bulunan vahşi ve evcil hayvanları görme fırsatı yakalarken, mesire alanı ve yürüyüş parkurlarında da zaman geçirebilecek. Ormanya, bayramın birinci günü 12.00-19.00 saatleri arasında diğer günler ise 10.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Bugün 21:47 TSİ İHA Kocaeli- Yaşam

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