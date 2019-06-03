Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı boyunca açık kalacak. 2 bin dönümlük alan üzerinde 800’den fazla hayvana ev sahipliği yapan Ormanya’da vatandaşların bayram tatili boyunca doğal ortamda hoşça vakit geçirilmesi amaçlanıyor. Ormanya’yı ziyaret eden vatandaşlar, çocuk hayvana bahçesi kısmında bulunan vahşi ve evcil hayvanları görme fırsatı yakalarken, mesire alanı ve yürüyüş parkurlarında da zaman geçirebilecek. Ormanya, bayramın birinci günü 12.00-19.00 saatleri arasında diğer günler ise 10.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.
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Ormanya, bayramda vatandaşları ağırlamaya devam edecek
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Ramazan bayramı boyunca hizmet vererek ziyaretçilerini ağırlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz