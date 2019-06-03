"Körfez'in ismi değiştirilsin" İşte öneriler...

Türkiye Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfının eski başkanı, AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Irak yaklaşık 1.5 yıl önce dikkat çeken bir tartışma başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bilecik Valisi iken Bilecik isminin Ertuğrul olarak değiştirilebileceğini söyleyince, Irak, “Körfez’i neden Hereke yapmadınız?” diye sormuş ve tartışmayı Kocaeli’ye de taşımıştı. Mehmet Irak işte o tartışmaları yeniden başlattı.
Irak, sosyal medyadan çağrıda bulundu:
"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın Bilecik Valisi iken, Bilecik isminin
Ertuğrul olmasını istemiş ve bu konuda çalışmalar başlatmıştı. Kadere bak o zamanlar bende
kendisine bir çağrıda bulunmuştum. Bugün de bir dostum paylaşım yaparak destek olunca, şimdi kadere bak ki o günün Bilecik Valisi bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi Sayın başkanıma sesleniyorum. Gelin hep beraber Körfez ilçesinin ismini ya Yarımca yapalım yada dünyanın tanıdığı isim olan Hereke yapalım. Şimdi aynı tepkiyi Sayın başkanımızdan bekliyorum"
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Yorumlar
(4 )
Izmit81 - devletin bütün ayarlarıyla oynandı...bilecik ertuğrul olsunmuş....körfez ilçenin ismi değişsinmiş...oldu canlarım benim bu ülkenin oynanmamış bir isimleri kalmıştı...korkarım bu ülkenin ismi tartışılmaya açılmaz...
Joballoone - Körfez
Babacan - Bu ilçenin temeli Yarımca dır bir değişim gündeme geliyorsa başka isim aramaya gerek yoktur
Yurdas - Yarımca olsun
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