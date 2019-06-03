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İzmit'te Hürriyet döneminin ilk ihalesi

İzmit Belediyesi'nde Fatma Kaplan Hürriyet döneminin ilk ihalesi 19 Haziranda gerçekleşecek.
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İzmit Belediyesi 19 Haziran saat 11.00’da yapılacak ihaleyle büfe, otopark, simit satış yeri, kafeterya, ATM yeri ve açık spor tesisini 3 yıllığına kiraya verilecek. Belediye encümeninde gerçekleşecek ihalede Yenişehir’de bulunan açık otopark alanı aylık 1500 lira, Şirintepe’de bulunan açık spor tesisi ve kafeterya aylık 743 lira, Kuruçeşme’de bulunan ATM yeri 2 bin 282 lira, Tepeköy Mahallesi’ndeki büfe 500 lira, Cumhuriyet Parkı’ndaki büfe 8 bin lira, Serdar Mahallesindeki büfe 810 lira, Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki büfe çay bahçesi 3 bin lira, Yenidoğan’daki işyeri 1206 lira, Akarca Mahallesi’ndeki büfe kafeterya 1000 lira, Körfez Mahallesi’ndeki simit satış yeri de 668 lira aylık muhammen bedelle alıcı bulacak.

Dün 22:17 TSİ - Ekonomi

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