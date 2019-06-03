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İşte On Numara sonuçları

10 bilen 2 kişi 158 bin 467'şer lira ikramiye kazandı
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On Numara oyununun 878. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 158 bin 467'şer lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 608'er lira, 8 bilen 1 bin 623 kişi 130'ar lira, 7 bilen 16 bin 875 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 103 bin 35 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 43 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Bursa'nın Gemlik ve Mersin'in Silifke ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. Toplam 2 milyon 112 bin 889 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 842 bin 81 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 530 lira kuruş aktarıldı.

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