Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 22:29 TSİ- Asayiş G: Bugün 22:30 TSİ

Tunceli kırsalındaki çatışmada yaralan 1 asker şehit oldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Çatışmada yaralanan jandarma personeli, ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’nde getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bugün 22:29 TSİ İHA Tunceli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
MHP Eşme İlçe Başkanı silahla ayağından vuruldu, MHP'li 4 yönetici gözaltına alındı mask
MHP Eşme İlçe Başkanı silahla ayağından vuruldu, MHP'li 4 yönetici gözaltına alındı
Halk otobüsü kaza yaptı, yolcular ölümden döndü mask
Halk otobüsü kaza yaptı, yolcular ölümden döndü
Kartepe'de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Sakarya’da DEPREM! Kocaeli de sallandı... mask
Sakarya’da DEPREM! Kocaeli de sallandı...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi
Otomobil ile TIR çarpıştı: 7 yaralı mask
Otomobil ile TIR çarpıştı: 7 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım mask
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım

GALERİ

Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL