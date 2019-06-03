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İzmit'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

İzmit D100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
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Kaza, İzmit D100 Karayolu Kuruçeşme Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Burak D.’nin idaresindeki 41 ACC 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Abdurrahman Burak D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapatılan yolda araç kuyrukları oluştu. Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 22:31 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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