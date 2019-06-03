Kaza, İzmit D100 Karayolu Kuruçeşme Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Burak D.’nin idaresindeki 41 ACC 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Abdurrahman Burak D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapatılan yolda araç kuyrukları oluştu. Aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz