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Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan Bayramı yarın kutlanacak

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'de Ramazan Bayramı yarın, Mısır, Filistin, Ürdün ve Suriye'de ise çarşamba günü kutlanacak.
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Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'de Ramazan Bayramı yarın, Mısır, Filistin, Ürdün ve Suriye'de ise çarşamba günü kutlanacak. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, BAE ve Yemen'deki ilgili merciler, Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilalin görülmesi sebebiyle, bayramın yarın idrak edileceğini açıkladı.

Mısır, Filistin, Ürdün ve Suriye'de bayram çarşamba günü

Mısır, Filistin, Ürdün ve Suriye'deki dini otoriteler ise hilalin görülmemesi sebebiyle yarın son ramazan orucunun tutulacağını ve çarşamba günü bayramın birinci günü olduğunu duyurdu. Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan ve başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran Husiler de çarşamba gününün bayramın birinci günü olduğunu açıkladı. Bazı İslam ülkeleri, hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülmesini esas alıyor bu nedenle ramazan ayının veya bayramın başlangıç gününde farklılık yaşanabiliyor.

Bugün 23:45 TSİ AA İstanbul- Dünya

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