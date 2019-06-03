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Fenerbahçe Beko finale çok yakın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ’ı 68-64 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Seride üçüncü galibiyete ulaşacak takım finale yükselecek.
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Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu xx 11, Marko Guduric xxx 12, Nicolo Melli xx 10, Nikola Kalinic xx 9, Ali Muhammed xx 4, Kostas Sloukas xxx 10, Sinan Güler xx 8, Ahmet Düverioğlu xx 4, Egehan Arna x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

TOFAŞ: Sammy Mejia xxx 16, Travis Trice x 6, Barış Ermiş x 7, Kenny Kadji x 4, Frank Elegar xx 12, Yiğit Arslan xx 9, Berkan Durmaz x 4, Muhsin Yaşar x 6, Muhaymin Mustafa x

  • Başantrenör: Orhun Ene
  • 1. periyot: 17-13 (Fenerbahçe Beko lehine)
  • Devre: 34-23 (Fenerbahçe Beko lehine)
  • 3. periyot: 56-44 (Fenerbahçe Beko lehine)

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