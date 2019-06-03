Fenerbahçe Beko finale çok yakın

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu xx 11, Marko Guduric xxx 12, Nicolo Melli xx 10, Nikola Kalinic xx 9, Ali Muhammed xx 4, Kostas Sloukas xxx 10, Sinan Güler xx 8, Ahmet Düverioğlu xx 4, Egehan Arna x
Başantrenör: Zeljko Obradovic
TOFAŞ: Sammy Mejia xxx 16, Travis Trice x 6, Barış Ermiş x 7, Kenny Kadji x 4, Frank Elegar xx 12, Yiğit Arslan xx 9, Berkan Durmaz x 4, Muhsin Yaşar x 6, Muhaymin Mustafa x
- Başantrenör: Orhun Ene
- 1. periyot: 17-13 (Fenerbahçe Beko lehine)
- Devre: 34-23 (Fenerbahçe Beko lehine)
- 3. periyot: 56-44 (Fenerbahçe Beko lehine)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz