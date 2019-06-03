Hürriyet, bayram arifesinde şehitlerimizi unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Valiliğinin düzenlediği programda Ramazan Bayramı arifesinde Bağçeşme Şehitliği’nde bulunan polis ve asker şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin ruhuna Fatiha okuyan Başkan Hürriyet, şehit aileleri ve çocuklarını yalnız bırakmadı. Şehit kabirlerine tek tek karanfil bırakan Başkan Hürriyet, şehit yakınlarıyla da bol bol sohbet etti.

BAYRAMLARIMIZI KUTLAYABİLİYORSAK ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ SAYESİNDE

Başkan Hürriyet ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı arifesinde şehitlerimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Millet olarak Ramazan ayımızı böyle huzurlu yaşayabiliyor, bayramlarımıza ulaşabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde. Şehitlerimiz bizlerin bağrında yatıyor. Onlara ne kadar minnet ve şükran duysak yetmez. Bir kez daha Ramazan Bayramı arifesi vesilesiyle bu aziz vatan için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” dedi.