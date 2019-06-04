Gölcük'te gergin bir arefe akşam yaşandı. Alınan bilgi ve iddialara göre, Gölcük Yenimahalle'de Suriyeli oldukları belirtilen birkaç kişi genç bir vatandaşı boş arazi de darp etmek istedi. Durumu fark eden çevre kahvehanede oturan vatandaşlar polise haber verdi.
SANDALYELER, SOPALAR...
Olay yerine gelen polis ekipleri birbirine giren Suriyeliler ile vatandaşları ayırmak için havaya 5-6 el ateş açtı. Yaklaşık 60 kişinin toplandığı olay yerinde sopalar, taşlar, sandalyeler havada uçuştu.
POLİS SABAHA KADAR BEKLEYECEK
İki kez birbirine giren mahalle sakinleri ve Suriyelilerin tekrardan kavga etmemesi için polis ekiplerinin sabah saatlerine kadar olay yerinde bekleyeceği öğrenildi. Diğer yandan Suriyelilerin genci darp etme nedeni henüz bilinmiyor. Miray BAKLACI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz