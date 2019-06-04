Emniyet müdüründen bayram namazı talimatı!

Gölcük Yenimahalle'de bu gece yaşanan gergin gecenin ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, sabah kılınacak olan bayram namazı öncesinde ve sonrasında Gölcük Erbaş Caminde çok sayıda polisin nöbet tutması talimatını verdi. Miray BAKLACI

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