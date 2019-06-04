Gölcük Yenimahalle'de bu gece yaşanan gergin gecenin ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, sabah kılınacak olan bayram namazı öncesinde ve sonrasında Gölcük Erbaş Caminde çok sayıda polisin nöbet tutması talimatını verdi. Miray BAKLACI
Bugün 01:23 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 01:36 TSİ
Emniyet müdüründen bayram namazı talimatı!
Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, sabah kılınacak olan bayram namazı öncesinde ve sonrasında Gölcük Erbaş Caminde çok sayıda polisin nöbet tutması talimatını verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz