28 Suriyeli geri gönderilecek

Son alınan bilgilere göre, Gölcük Yenimahalle'deki olaylara karışan Suriyeliler, evlerinden tek tek alınarak olay yerinde bulunan beyaz bir minibüse bindirildi. 28 Suriyeli ülkelerine geri gönderilmek üzere İlçe Göç İdaresine getirildi. 3 Gölcüklü vatandaş ise ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi. Miray BAKLACI

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