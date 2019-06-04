Son alınan bilgilere göre, Gölcük Yenimahalle'deki olaylara karışan Suriyeliler, evlerinden tek tek alınarak olay yerinde bulunan beyaz bir minibüse bindirildi. 28 Suriyeli ülkelerine geri gönderilmek üzere İlçe Göç İdaresine getirildi. 3 Gölcüklü vatandaş ise ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi. Miray BAKLACI
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28 Suriyeli geri gönderilecek
Gölcük'te bu gece yaşanan olaylara karışan Suriyeliler, ülkelerine geri gönderilmek üzere toplanarak İlçe Göç İdaresine getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz