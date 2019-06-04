Kent merkezinde bayramlarda gelenek haline gelen silah sıkma nedeniyle arife akşamı ve bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Önceki yıllarda silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmaktan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulanmasına rağmen gelenek bu yıl da devam etti.
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"Silahlı sevinç" bu yıl da sürdü
Ramazan Bayramı sabahı silah sıkma geleneği nedeniyle bu yıl da şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz