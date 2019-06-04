Ali Yıldırım Sezer'den önemli açıklama

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Yeni Mahalle'de yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Arefe akşamı 3 Suriye vatandaşı ve 3 genç arasında yaşanan kavganın, 1.6.2019 Cumartesi günü, yine; Suriye vatandaşı olan kişilerle yaşanan, ancak; tarafların şikayetçi olmamaları nedeniyle adli takibata konu olmayan "Yan bakmadan kaynaklı sözlü tartışma sonucu başlayan başka bir kavgadan” kaynaklanmıştır" dedi.

31 SURİYELİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM YAPILDI

Tarafların Suriyelilerin evlerine yakın ve kahvelerin de bulunduğu kalabalık bir alanda tekrar karşılaşmaları sonrası çıkan kavganın, evlerde kalan Suriyelilerin ve mahalle sakinlerinin de kavgaya müdahil olmaları nedeniyle büyüdüğünü açıklayan Başkan Sezer, "Suriyeli vatandaşlarının evleri etrafında toplanan kalabalığın dağıtılabilmesi ve istenmeyen muhtemel başka hadiselerin önüne geçilebilmesi için, olayın kamu düzenini tehdit etme ihtimaline binaen, Gölcük Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü ile kavganın yaşandığı mahalde bulunan kavgaya destek verdikleri düşünülen Suriye vatandaşlarının ikamet ettikleri evlerin boşaltılmasının uygun olacağını değerlendirildi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli İl Göç İdaresi Başkanı ile irtibat kuruldu ve evlerde yaşayan 31 bekar Suriye vatandaşının idari işlem yapılmak ve Kocaeli İl Göç İdaresi’ne sevk edilmek üzere polis merkezine getirildiler.” dedi.

SÜKÛNET İÇİNDE DAVRANILMALI

Sezer son olarakta, "Kavgaya karışan 5 Suriye vatandaşı ile 3 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatılmıştır. İfadeleri alınan vatandaşlarımız sabah 6’ya doğru serbest bırakılarak polis merkezinden ayrılmışlardır. Olayın ilk anından itibaren kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri tam anlamıyla almıştır. Bu noktada vatandaşlarımızın da sükûnet, itidal içinde davranmaları büyük önem arzetmektedir. Adli bir olaydan kaynaklı yaşanan hadiseye bahsi geçen konu bu şekliyle yaşanmıştır" dedi.