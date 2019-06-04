Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:33 TSİ- Gündem G: Bugün 11:38 TSİ

Ali Yıldırım Sezer'den önemli açıklama

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Yeni Mahalle'de yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklama yaptı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Yeni Mahalle'de yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Arefe akşamı 3 Suriye vatandaşı ve 3 genç arasında yaşanan kavganın, 1.6.2019 Cumartesi günü, yine; Suriye vatandaşı olan kişilerle yaşanan, ancak; tarafların şikayetçi olmamaları nedeniyle adli takibata konu olmayan "Yan bakmadan kaynaklı sözlü tartışma sonucu başlayan başka bir kavgadan” kaynaklanmıştır" dedi.

31 SURİYELİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM YAPILDI

Tarafların Suriyelilerin evlerine yakın ve kahvelerin de bulunduğu kalabalık bir alanda tekrar karşılaşmaları sonrası çıkan kavganın, evlerde kalan Suriyelilerin ve mahalle sakinlerinin de kavgaya müdahil olmaları nedeniyle büyüdüğünü açıklayan Başkan Sezer, "Suriyeli vatandaşlarının evleri etrafında toplanan kalabalığın dağıtılabilmesi ve istenmeyen muhtemel başka hadiselerin önüne geçilebilmesi için, olayın kamu düzenini tehdit etme ihtimaline binaen, Gölcük Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü ile kavganın yaşandığı mahalde bulunan kavgaya destek verdikleri düşünülen Suriye vatandaşlarının ikamet ettikleri evlerin boşaltılmasının uygun olacağını değerlendirildi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli İl Göç İdaresi Başkanı ile irtibat kuruldu ve evlerde yaşayan 31 bekar Suriye vatandaşının idari işlem yapılmak ve Kocaeli İl Göç İdaresi’ne sevk edilmek üzere polis merkezine getirildiler.” dedi. 

SÜKÛNET İÇİNDE DAVRANILMALI

Sezer son olarakta, "Kavgaya karışan 5 Suriye vatandaşı ile 3 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatılmıştır. İfadeleri alınan vatandaşlarımız sabah 6’ya doğru serbest bırakılarak polis merkezinden ayrılmışlardır. Olayın ilk anından itibaren kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri tam anlamıyla almıştır. Bu noktada vatandaşlarımızın da  sükûnet, itidal içinde davranmaları büyük önem arzetmektedir. Adli bir olaydan kaynaklı yaşanan hadiseye bahsi geçen konu bu şekliyle yaşanmıştır" dedi.

Bugün 10:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ferudun - Gönder Suriyelileri kahraman ol dik dur başkan Bolu belediye sini örnek al

Yanıtla . 3Beğen 04 Haziran 10:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Dilovası'nda yenilenen muhtar seçiminden sürpriz sonuç mask
Dilovası'nda yenilenen muhtar seçiminden sürpriz sonuç
İşte Erkan bebeğin son hali mask
İşte Erkan bebeğin son hali
Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti mask
Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Davutoğlu'ndan yeni parti mesajı mask
Davutoğlu'ndan yeni parti mesajı
Kontrolden çıkan araç korkuluklara saplandı mask
Kontrolden çıkan araç korkuluklara saplandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür mask
Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım mask
Çetin: Hataydı ama işten çıkartacaktım
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor mask
Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Karaosmanoğlu danışman olacak mask
Karaosmanoğlu danışman olacak

GALERİ

Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı mask
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı mask
D-100’de iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı
TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL