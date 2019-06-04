Önümüzdeki ay açıklanacak haziran enflasyonu eksi çıkmazsa memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 5 normal zammın dışında en az yüzde 1 de enflasyon farkı alacak. Diğer emeklilerin 6 aylık zammı da en az yüzde 5 olacak. Haziran enflasyonu yüzde 0.5 civarında gerçekleşirse enflasyon farkı yüzde 1.5, diğer emeklilerin 6 aylık zammı ise en az yüzde 5 olacak.

ENFLASYON BELİRLEYECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatlarının mayıs ayında yüzde 0.95, ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde de yüzde 4.99 oranında arttığını açıkladı. Memur ve memur emeklileri her 6 ayda bir, normal toplu sözleşme zamlarının yanı sıra geçmiş 6 ayda oluşan enflasyon farkını alıyor. Bunun dışında eski SGK ve Bağ-Kurlu olarak bilinen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise her 6 ayda bir, geçmiş 6 ayda oluşan tüketici enflasyonu kadar zam yapılıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin enflasyon farkının, diğer emeklilerin ise 6 aylık zammının net olarak ortaya çıkması için haziran ayı enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Haziran enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak. Henüz 1 ay olmasına karşın ilk 5 aylık enflasyon gelişmesi, zam ve enflasyon farklarına ilişkin ipuçları verdi.