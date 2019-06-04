Edip Gündüz Aksoy vefat etti

Rahmetli Servet Aksoy’un eşi, Edibe Uçar, Adalet Tanal, Nilgun Baybure ve Hüseyin Aksoy kardeşlerin babaları, İzmit Askeri İnşaat Emlak Müdürlüğü’nden emekli sivil memur Edip Gündüz Aksoy (95) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün 4 Haziran 2019 ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.