Rahmetli Servet Aksoy’un eşi, Edibe Uçar, Adalet Tanal, Nilgun Baybure ve Hüseyin Aksoy kardeşlerin babaları, İzmit Askeri İnşaat Emlak Müdürlüğü’nden emekli sivil memur Edip Gündüz Aksoy (95) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün 4 Haziran 2019 ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Edip Gündüz Aksoy vefat etti
İzmit Askeri İnşaat Emlak Müdürlüğü’nden emekli sivil memur Edip Gündüz Aksoy, vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz