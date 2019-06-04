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Büyükakın, vatandaşlarla bayramlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram namazını İzmit'te bulunan tarihi Orhan Camii’nde kıldı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram namazını İzmit'te bulunan tarihi Orhan Camii’nde kıldı. Büyükakın daha sonra camiye gelen vatandaşlarla bayramlaştı, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Büyükakın, "Öncelikle şehrimizde yaşayan değerli hemşerilerimizin, sonra ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın, sonra ise tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. İnşallah bu bayram ülkemiz hem de dünyamız için huzur,barış, mutluluk, sağlık, afiyet getirir diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

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