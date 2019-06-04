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LGS'ye girecekti, lösemi tanısı konuldu

Gölcük'te 8. sınıfa giden Mustafa Efe'ye LGS'den 5 gün önce lösemi tanısı kondu. Efe'nin B RH (+) Trombosit kana ihtiyaç var. Kana verebilecek durumda olanlar baba Engin Saral ile irtibata geçebilir.
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Gölcük Dumlupınar Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi Mustafa Efe, geçtiğimiz Cumartesi LGS'ye girecekti. Bir kaç aydır yorgun hisseden Efe'nin bu yorgunluğu sınav stresi ve çok çalışmasındna kaynaklandığı düşünülüyordu. LGS sınavından 5 gün önce yine okuldan eve gelen Mustafa Efe, nefes almakta güçlük çektiği için Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Umuttepe Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Mustafa Efe'nin lösemi olduğu tespit edildi. Kartal'da bir hastanede yoğun bakımda ünitesinde tedavisi süren Mustafa Efe'nin desteğinize ihtiyac var. B RH (+) Trombosit kana ihtiyaç vardır. Ailesi liste yapıyor ve ihtiyaç durumunda irtibata geçiyor. Aileye ulaşmak için 0 532 393 55 99 (Baba Engin Saral) numaralı telefonla irtibata geçebilirsiniz.

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Yorumlar

(1)
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Salîh Özdemir - Allah yardımcın olsun kardeşim tez zamanda inşallah

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 12:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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