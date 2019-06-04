AKP Körfez, bayramlaştı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve yönetiminin ev sahipliğinde ilçe binasında gerçekleştirilen programa; AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, belediye meclis üyeleri, AKP Körfez İlçe yöneticileri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ve teşkilat üyeleri katıldı. Bayramlaşmada ilk olarak İlçe Başkanı Ramazan Tuna söz aldı. Tuna, teşkilatların ve Körfezlilerin bayramını kutladı.

TUNA, “UMUDU YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ”

İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Hepinizin bayramını yürekten tebrik ediyorum. Bütün insanlığa hayır ve barış getirmesini diliyorum. Bayramlar çok önemli fırsatlar. Küskünlük ve dargınlıkların son verildiği, yeni sayfaların açıldığı bir gündeyiz. Hatamız, eksiğimiz olabilir. Bu bayramlarda bunları telafi edeceğiz. Bu kardeşliğimizi pekiştireceğiz, daha güçlü bir Türkiye’yi oluşturmak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Ülkemizin umudu hala AK Parti’dir. Biz de bu umudu yere düşürmemek adına durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

SÖĞÜT, “TÜRKİYE MAZLUMLARIN UMUDUDUR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konuşmasında, “Bayramlar sevinç, kucaklaşma, muhabbet ve yardımlaşmaya vesile olan günlerdir. Bayramlar yeni umutlardır, yeni umutlara yelken açmaktır. Rabbim dünyadaki tüm mazlum ve zulme uğrayanların umudunun katlandığı ve zulmün son bulduğu bir bayram olur. O mazlumların umudur olan bir Türkiye var. AK Parti teşkilatları olarak bizler de hem yerelde hem de genelde daha çok çalışarak Türkiye’yi daha iyi bir noktaya getireceğiz ve ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağız.” İfadelerini kullandı.

“SİZLERİN SAYESİNDE BAŞARDIK”

Başkan Şener Söğüt’ün ardından AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık konuşma gerçekleştirdi. Seçim sürecinin geride bırakıldığını, mübarek Ramazan ayı sonrası bayram sevincini yaşadıklarını belirten Fikri Işık, “Bu kadar sık seçim yaşayan ve her seçimden de yüzünün akıyla çıkan başka bir parti yoktur. Seçim işleri zor işlerdir. Her seçimden yüzünün akıyla çıkabilmek zor iştir. Bu başarı sizlerin sayesinde oldu” ifadelerini kullandı.

“GAYRET EDECEĞİZ, ÇALIŞACAĞIZ”

AK Parti’nin Körfez’de, Kocaeli’de ve Türkiye’de ipi göğüslemeyi başardığını belirten Işık, “Birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek başarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Gayret edeceğiz, çalışacağız. AK Parti ne zaman bir başarı elde ettiyse bu başarının altında tesadüf yoktur, şans yoktur. Prensipli ve düzenli bir çalışma vardır. Eğer başarıyı elde edemediysek yeteri kadar çalışmamışızdır” dedi. Yapılan konuşmaların ardından partililer bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.