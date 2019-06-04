AKP Derince, bayramlaştı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AKP Derince İlçe Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve teşkilat üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. AK Parti teşkilatlarının dünden daha fazla bir ve beraber olması gereğinin altını çizen Başkan Büyükakın, “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Kardeşlik ve huzur içinde hep birlikte bayramlar yaşayalım. Güzel bir ülkede ve kente yaşıyoruz. Kocaeli her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Belediyelerimiz bu gelişmeye ayak uyduracak yeterliliktedir. Teşkilatımızın desteğini her daim yanı başımızda hissettik. Bizler gönül belediyeciliği yaparken, teşkilatlarımız ise gönülden çalışarak bu şehre ve yaşadığı ilçeye değer katmak için hizmet ediyor” dedi.

“NEMELAZIMCILIK YAPMADAN, NEMELAZIM DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ”

AKP Derince ilçe teşkilatıyla olan bayramlaşma töreninde en büyük temennimiz vatandaşlarımızın, İslam âleminin ve tüm mazlum milletlerin huzurlu bir bayram geçirmesidir diyerek sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, seçim döneminde ve sonrasında Derince ilçemizi yakından takip ettik, ediyoruz diyerek, “Göreve gelir gelmez Derince ilçemizde yaşayan halkımızın beklentilerine cevap vermek için kolları sıvadık. Şunu biliyoruz ki yaparsa AK Parti yapar. İlçe Belediyemizle ve teşkilatımızla vatandaşımıza hizmet edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Dünyanın gözü Türkiye’de diyen Başkan Büyükakın, “Az uyuyup çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemize, kentimize ve gençliğimize karşı çok büyük sorumluluklarımız var. Türkiye’de 2002’den itibaren çok önemli gelişimler yaşandı. Teşkilatımıza hizmet eden gençlik ve kadın kollarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmek isterim ki geçmişten gelen bu teşkilat kadınlarımızın büyük desteğiyle büyüdü. Nemelazımcılık yapmadan, nemelazım demeden üstümüze düşen her görevi yerine getirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

AYGÜN, “İLÇEMİZİN BİRLİĞİNE BÜYÜK KATKI SUNACAĞIZ”

AKP İlçe Başkanı Çakıroğlu ise bayramlaşma töreninde, “Teşkilat olarak bir ve beraberiz. Rabbim bu dirliğimizi bozmasın. Bayramlaşma töreninde aramızda olan İlçe Belediye Başkanımız Zeki Aygün ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise, “Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Derince Belediyesi olarak ilçemizin birlik ve beraberliğine büyük katkı sunacağız. Dünyanın gözü ülkemizde. Bunu bilerek çalışacağız” açıklamasını yaptı.